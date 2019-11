Nach Messerangriff von Den Haag: Verdächtiger festgenommen

Anzeige

Anzeige

Den Haag. Die Polizei in Den Haag hat am Samstagabend einen Verdächtigen (35) festgenommen, der drei Jugendliche niedergestochen haben soll. Die Ermittler werteten außerdem Videomaterial aus Überwachungskameras vom Ort des Geschehens aus. Derweil sagten die drei verletzten Opfer des Messerangriffs bei der Polizei aus. Es handelte sich den Angaben nach um zwei 15 Jahre alte Mädchen und einen 13-jährigen Jungen, die sich gegenseitig nicht kannten. Das Motiv bleibe nach wie vor unklar.

"Für die Polizei sind daher noch alle Szenarien offen", hieß es in der Stellungnahme. Die betroffene Einkaufsstraße wurde am Samstag wieder geöffnet. Dort hatten sich am Freitagabend Dutzende einkaufswillige Menschen wegen des sogenannten Black Fridays in Shoppinglaune aufgehalten. Nachdem der Mann die drei Minderjährigen niedergestochen hatte, riegelte die Polizei das Gebiet ab und suchte nach Spuren.

Ivm het steekincident aan de #GroteMarktstraat is in het centrum van #DenHaag zojuist een 35-jarige man aangehouden. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt overgebracht naar een politiebureau waar hij zal worden gehoord. @PolJanHen — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) November 30, 2019

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

ZUM THEMA Mann sticht auf mehrere Menschen in Einkaufsstraße in Den Haag ein

Stunden zuvor war es in London zu einer tödlichen Messerattacke gekommen. Ein Mann, gekleidet mit Sprengstoffwesten-Attrappe, stach auf mehrere Menschen ein und tötete zwei. Danach wurde er von der Polizei erschossen. Der britischen Terrorabwehr zufolge saß der 28 Jahre alte Täter Usman K. wegen terroristischer Aktivitäten im Gefängnis, im vergangenen Jahr wurde er aus der Haft entlassen.

RND/AP