Nach Lockdown-Pause: Großer Ansturm auf den Tierpark Neumünster

Neumünster. Fast zwei Monate nach der coronabedingten Schließung hat der Tierpark Neumünster am Montagvormittag wieder geöffnet. Schon am Morgen gab es bei kühlen Temperaturen und verhangenem Himmel einen größeren Besucheransturm vor allem aus Hamburg, wo die Ferien begonnen haben. Eltern und Großeltern mit Kindern nutzten die Gelegenheit zu einem Ausflug. Am Vormittag seien mit 250 Personen bereits so viele Besucher auf dem Gelände wie sonst an einem ganzen Tag, sagte Tierpark-Chefin Verena Kaspari. „Wir sind total happy, dass wir nach elf Wochen wieder öffnen dürfen. So ein großer Tierpark ohne Besucher ist gespenstisch.“

Coronabedingt müssen sich die Besucher vor Eintritt in das 24 Hektar große Gelände in Wannen die Schuhe desinfizieren, auch die Reifen von Kinderwagen werden mit Desinfektionsmitteln abgesprüht. Es gelten Mundschutzpflicht und Abstandsregeln, zudem dürfen nicht mehr als 1000 Besucher auf dem Gelände sein. Restaurants sind noch geschlossen.

Auch die Tiere haben ihre Besucher vermisst

Der 70 Jahre alte Tierpark zeigt rund 700 Tiere aus 97 Arten, darunter „Vitus“, den größten Eisbären Deutschlands und die Schneeziege „Jens“. Wegen der Vogelgrippe und der Schweinepest sind viele Bereiche nicht zugänglich beziehungsweise die Tiere nur in ihren Ställen untergebracht.

Nicht nur bei den Kindern war die Freude über den Zoobesuch groß. Auch die Tiere wie zum Beispiel Pinguine, Seehunde oder Ottern hätten die Gäste laut Kaspari vermisst. Sie „kleben nun an den Unterwasserscheiben, um wieder mit den Besuchern zu spielen“, sagte die Tierpark-Chefin. Für die Vielzahl der Besucher sorge vermutlich auch eine Spende des Fördervereins „Zahnärzte und Patienten helfen Kindern in Not.“ Der Verein zahle im März alle Eintrittsgelder für Kinder zwischen 4 und 15 Jahren.

Ab dem 1. März 2021 dürfen nach mehreren Monaten Lockdown in Schleswig-Holstein neben Friseursalons auch wieder Zoos, Tierparks, Gartencenter, Blumenläden und Nagelstudios öffnen.