Nach Krawallnacht: Land und Stuttgart vereinbaren Sicherheitspartnerschaft

Stuttgart: Keine großen Vorfälle in Nacht zu Samstag – aber aggressive Stimmung bei Kontrollen

Wegen der Krawalle vom vergangenen Wochenende hat die Polizei in Stuttgart ihre Präsenz an diesem Wochenende erheblich verstärkt. Zu größeren Zwischenfällen ist es in der Nacht zu Samstag nicht gekommen. Allerdings war die Stimmung bei den Kontrollen, speziell auf dem Schlossplatz, teilweise aggressiv.