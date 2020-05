Nach Hygiene-Demo: Schulamt ermittelt gegen Lehrerin

Anzeige

In Falkensee in Brandenburg prüft das Staatliche Schulamt Neuruppin disziplinarische Maßnahmen gegen eine Gymnasiallehrerin. Die Frau hatte am 18. April vor der Volksbühne Berlin an einer Demonstration gegen die Corona-Einschränkungen teilgenommen und war auf zahlreichen Bildern zu sehen, wie die “Märkische Allgemeine Zeitung” berichtet. Auf der Protest-Veranstaltung wurden einige geltende Regeln wie der Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Das brandenburgische Bildungsministerium hat die Lehrerin zur Anhörung geladen und will danach über ein Disziplinarverfahren entscheiden.

In den Sozialen Medien wird der Vorfall laut des Berichts stark diskutiert. Während einige zweifeln, ob eine Corona-Leugnerin als Lehrerin tauge, glauben andere, dass die Meinungsfreiheit der Frau eingeschränkt werden würde.