Nach historischem Unwetter: US-Präsident Biden besucht New York und New Jersey

New York. Nach dem historischen Unwetter mit mehr als 45 Toten in New York und Umgebung besucht US-Präsident Joe Biden am Dienstag die Region. Neben dem Stadtbezirk Queens in der US-Ostküstenmetropole wird Biden auch in Manville im Nachbarstaat New Jersey erwartet. Der Ort wurde besonders hart von Hurrikan „Ida“ mit Regenfällen in beispiellosem Ausmaß getroffen.

Am Freitag war der Präsident bereits in den Süden der USA nach New Orleans gereist, wo der Hurrikan zuerst schwere Verwüstungen angerichtet hatte. Dort sagte Biden den Opfern Unterstützung zu. Er sieht extreme Wetterereignisse in den USA als Beleg dafür, dass die Klimakrise in vollem Gange ist, und warb für schärfere Gegenmaßnahmen.