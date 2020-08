Nach häuslicher Gewalt: Mann mit 4,6 Promille in Klinik eingewiesen

Anzeige

Neubrandenburg. Einen sturzbetrunkenen Mann hat die Polizei in Neubrandenburg nach einem gewaltvollen Streit mit seiner Partnerin in eine Klinik eingewiesen. Bei dem 41-Jährigen wurden am frühen Mittwochvormittag 4,6 Promille Atemalkohol gemessen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die 38-jährige Frau hatte die Beamten gerufen, weil der Mann gewalttätig geworden war.

Als die Beamten eintrafen, stand der 41-Jährige laut, aber unverständlich grölend vor der Tür des Plattenbaus. “Eine Kommunikation mit dem Beschuldigten war aufgrund seiner starken Alkoholisierung kaum möglich”, teilte die Sprecherin mit.

Dem Betrunkenen wurde für zwei Wochen verboten, die Wohnung der Frau zu betreten, in der er bisher auch gewohnt hatte. Er kam in eine Klinik und muss sich nun unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruch verantworten.