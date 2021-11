Nach Hagelmassen nun schwerer Sturm auf Mallorca: Segelboot in Seenot geraten

Anzeige

Palma. Das Wetter auf Teilen Mallorcas war auch am Wochenende eher etwas für Freunde der Nordsee. Nach Hagelmassen am Donnerstag fegte am Samstag der Sturm „Blas“ über den Osten der Insel und über Menorca hinweg. Bei Windgeschwindigkeiten von teilweise fast 100 Kilometern pro Stunde geriet in der Bucht von Pollença im Nordosten der Insel ein Segelboot in Seenot und strandete, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtete. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Besonders betroffen seien die Orte Manacor, Son Servera und Alcúdia. Umgewehte Bäume hätten Straßen blockiert. Der Sturm werde im Laufe der Nacht langsam Richtung Süden abziehen, teilte der Wetterdienst Aemet mit. Aber auch in der kommenden Woche werde es kühl, regnerisch und windig bleiben.