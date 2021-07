Nach Häme und Hass: Engländer sammelt Geld für weinendes deutsches Fußballmädchen

Anzeige

Als Deutschland im Londoner Wembley-Stadion verliert, weint ein kleines Mädchen bitterlich. Es kann offenbar trotz des ernüchternd ideenlosen letzten Spiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM nicht anders. Die Fernsehkameras fangen das traurigste Bild des Tages auf, und – kaum zu glauben – schon im Stadion jubelten angesichts der „Feindestränen“ viele Fans des siegreichen englischen Teams.

Welle des Hasses löst Gegenwelle aus

In den sozialen Netzwerken folgten dann erst recht unaussprechliche und unsozialen Rohheiten – demütigende, verletzende Worte, die an dieser Stelle nicht wiederholt werden sollen. Menschen gibt es, deren schäbige Haltung würde man sich ohne diese Plattformen nicht im Traum vorstellen können. Und so schwappte gegen die Welle von Spott, Häme und Hass auch die Gegenwelle des Guten, Ehrenvollen und Beschützenden.

Viele englische Twitter-User schämten sich für ihre Landsleute. Stan Collymore, ehemaliger englischer Nationalspieler, äußerte sein Unverständnis, sich über ein trauriges Mädchen lustig zu machen. „Nur ein von schwerer Krankheit befallenes Land kann so etwas tun“, twitterte er. „Es sind Väter, die das an ihre Söhne weiterreichen, die es von ihren Vätern bekommen haben“, schrieb Collymore weiter und bezog sich auf eine Bezeichnung des Mädchens als „Nazi“. „Kein normales Land denkt 75 Jahre später noch so.“ Und dann wiederholt er fassungslos: „Eine schwere Krankheit.“ Fußballheld Gary Lineker wiederum sandte den Tweet: „Absolut widerlich, abscheuliche Fremdenfeindlichkeit.“

Klipp und klar gegen die Grobiane wandte sich auch Alastair Campbell, der einstige Pressesprecher von Tony Blair. Er schwang auf Twitter die Verbalkeule: „Twitter wird soeben von erwachsenen Männern überflutet, die sich auf das Bild eines jungen deutschen Mädchens, das weint, einen *****, nachdem sie zuvor die deutsche Hymne ausgebuht haben. Schämt euch!“ Campbell endete mit „Gnade im Sieg ist Stärke.“

Und ein bislang unbekannter Wohltäter sammelt sogar Geld für das Mädchen, wie die Website RTL.de berichtet. 800 Pfund sind demnach schon beisammen, 300 mehr als ursprünglich anvisiert. Motto der Aktion: „Wir wollen zeigen, dass nicht jeder Mensch in Großbritannien schrecklich ist.“