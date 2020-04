Nach Gasexplosion auf Schiff in Dänemark: 31-Jähriger stirbt

Anzeige

Kopenhagen. Nach einer Gasexplosion auf einem in einer dänischen Werft liegenden Schiff ist einer der drei Schwerverletzten gestorben. Der 31-Jährige sei seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen, sagte ein Sprecher der Schiffswerft in der Hafenstadt Grenaa am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der Sender TV2 Østjylland darüber berichtet.

Der 31 Jahre alte Arbeiter war am vergangenen Donnerstag gemeinsam mit zwei Kollegen bei der Explosion auf dem Schiff schwer verletzt und im Anschluss zur Behandlung ins staatliche Krankenhaus in Kopenhagen gebracht worden. Zu dem Unfall war es bei Arbeiten auf dem Schiff gekommen.

RND/dpa