Nach Familienfeier in Bielefeld: 1700 Menschen in Quarantäne

Anzeige

Anzeige

Nachdem sich auf einer Familienfeier im nordrhein-westfälischen Bielefeld Dutzende mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt die Zahl der Menschen, die sich in Quarantäne befinden, weiter an. War am Wochenende noch von rund 900 Menschen in Quarantäne die Rede, wurde die Zahl am Montag weiter nach oben korrigiert.

Rund 1700 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne, wie die Stadt Bielefeld am Montag mitteilte. Dabei handelt es sich um Kinder, Schüler sowie weiterem Personal aus insgesamt zehn Bielefelder Schulen wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland von der Stadt erfuhr.

Der Anstieg der Fallzahlen sorgte am Montag für großen Andrang an einer städtischen Drive-In-Teststation. Die Stadt bat die Bürger am Mittag darum, die Station am Montag nicht mehr anzufahren. “Das Testzentrum ist überlaufen, und der Verkehr staut sich bereits zurück”, hieß es in einer Mitteilung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

36 bestätigte Infektionen im Zusammenhang mit Familienfeier

In der 334.000-Einwohner-Stadt gab es am Montag nach Schätzung des Landeszentrums Gesundheit NRW 130 infizierte Personen. Laut RKI haben sich in den vergangenen sieben Tagen 16,8 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus infiziert. Ab einem Wert von 35 müssen die Behörden in NRW besondere Gegenmaßnahmen zur Eindämmung einleiten.

Die bisherige Gesamtzahl der bestätigten Infektionen im Zusammenhang mit der Familienfeier liegt bei 36. Das gab die Stadt in einer Mitteilung am Sonntagabend bekannt.