Nach Explosion in Beirut: Hoffnung auf weiteren Überlebenden schwindet

Beirut. Bei der Suche nach einem möglichen Überlebenden der Explosionskatastrophe in Beirut schwindet die Hoffnung, einen Verschütteten zu finden. Das chilenische Rettungsteam habe bei den letzten Tests mit den Ortungsgeräten am Nachmittag und am Abend nichts gehört, sagte der libanesische Ingenieur Riad al-Assad, der an den Rettungsarbeiten beteiligt ist, am Freitag dem libanesischen Sender LBCI.

Seinen Angaben zufolge wollen die Retter am Samstagmorgen damit anfangen, zu einer weiteren Trümmerschicht vorzudringen. Das chilenische Rettungsteam habe 48 Stunden am Stück gearbeitet, sagt Al-Assad. “Wir sind alle todmüde und brauchen eine Pause.”