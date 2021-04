Nach Erdbeben mindestens sechs Tote auf indonesischer Insel Java

Anzeige

Jakarta. Ein Erdbeben der Stärke 6,0 hat am Samstag den Osten der indonesischen Insel Java erschüttert und mindestens sechs Menschenleben gefordert. Die Opfer seien in den Gebieten Lumajang und Malang in der Provinz Ost-Java von fallenden Trümmerteilen getroffen und getötet worden, teilte ein Sprecher der Nationalen Katastrophenschutzbehörde mit. Demnach wurde mindestens ein weiterer Mensch verletzt und mehrere Häuser wurden beschädigt.

Unterwasserbeben aus 25 Kilometern Tiefe

Das Epizentrum lag etwa 90 Kilometer südwestlich der Stadt Malang. Den Entstehungsort des Bebens verortete die Behörde für Meteorologie, Geophysik und Klimakunde unter Wasser in rund 25 Kilometern Tiefe. Der südostasiatische Inselstaat Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde mit häufigen Erdbeben und Vulkanausbrüchen.