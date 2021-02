Nach dem Dauerfrost: Frühlingstemperaturen ab Mitte der Woche

Anzeige

Offenbach. Nach tagelangem Dauerfrost können sich Teile des Landes in den kommenden Tagen über frühlingshafte Temperaturen freuen. Bereits am Montag werden auch in der Nordhälfte des Landes wieder Plusgrade erwartet, ab Mitte der Woche können die Temperaturen auch zweistellig werden.

Vorher wird es auf den Straßen aber noch mal gefährlich. Nach den kühlen Temperaturen kommt ab Montag feuchtere und mildere Luft nach Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glatteis durch gefrierenden Regen zum Wochenbeginn.

Davon betroffen sei am Montag zunächst der Westen der Bundesrepublik, am Nachmittag weite sich die Gefahrenzone nach Süden und Osten aus. „Behinderungen im Verkehr sind damit zu Wochenbeginn wahrscheinlich“, teilt der DWD mit.

Weiterhin Glatteis-Gefahr

Der Montag startet zwar mit Sonnenschein, im Laufe des Tages müssen die Menschen in Deutschland aber mit vielen Wolken und Regen rechnen. Die Höchstwerte liegen laut Vorhersage zwischen minus 3 bis plus 4 Grad, im Westen und Südwesten bei bis zu 8 Grad. Auch am Dienstag bleibt es stark bewölkt, vor allem im Osten und Südosten kann es stellenweise regnen.

Im Süden lockert der Himmel laut DWD im Tagesverlauf etwas auf und es wird trockener. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 5 Grad im Osten und Südosten, im Rest von Deutschland zwischen 3 und 9 Grad. Im Westen und Südwesten kann das Thermometer auch 13 Grad zeigen. Auch am Mittwoch bleibt es laut DWD regnerisch. Die Glatteisgefahr besteht weiterhin.