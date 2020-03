Nach Corona-Toten in Altenheimen: Niedersachsen ordnet Aufnahmestopp für Pflegeheime an

Anzeige

Anzeige

Nachdem in einem Wolfsburger Pflegeheim mehrere Bewohner am Coronavirus gestorben sind, hat das Land Niedersachsen einen Aufnahmestopp für alle entsprechenden Einrichtungen verhängt. Das sagte Landessozialministerin Carola Reimann (SPD) am Montag in Hannover.

Ausnahmen soll es nur für Pflegeheime geben, die eine 14-tägige Quarantäne für neue Bewohner der entsprechenden Einrichtung garantieren könnten.

RND/liz