Nach Corona-Ausbruch in Lübecker Sana Kliniken: Alle 81 infizierten Mitarbeiter waren in der Chirurgie tätig

Anzeige

Anzeige

In den Sana-Kliniken steigt die Zahl der positiv getesteten Mitarbeiter weiter, wie die „Lübecker Nachrichten“ berichten. Neben den mindestens 43 Patientinnen und Patienten, die sich mit dem SARS-CoV-2 angesteckt haben, haben sich auch 81 Beschäftigte mit dem Coronavirus angesteckt. Bei insgesamt rund 1.150 Mitarbeitern entspricht das einem Wert von sieben Prozent.

Alle 81 Infizierten waren in der Chirurgiestation tätig, wie die „LN“ weiter berichtet. So sind neben Ärzten und Krankenpflegern aber auch Servicekräfte wie das Reinigungspersonal betroffen. Aktuell befinden sich 99 Mitarbeiter in Quarantäne.

Video Medikament gegen Corona – Wunder oder Enttäuschung? 1:19 min In den USA ist der Einsatz von sogenannten monoklonalen Antikörpern gegen Corona bereits genehmigt. Nun hat auch Jens Spahn zwei dieser Mittel bestellt. © dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Aktuell geht man davon aus, das ein Patient, der zunächst negativ getestet worden war, Ursache für den Ausbruch sein soll. Ein zweiter PCR-Test fiel positiv aus.