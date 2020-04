Nach Brand in Krefelder Zoo: Überlebenden Affen geht es “hervorragend”

Anzeige

Krefeld. Gute Nachrichten aus dem Krefelder Zoo: Den beiden Schimpansen, die den Brand, bei dem mehr als 50 Tiere starben, überlebt haben, geht es sehr gut. Das berichtete Tierpfleger Daniel Schmidt gegenüber RTL. “Bei Bally und bei Limbo ist es so, dass vom Körperlichen her der Gesundheitszustand eigentlich prima ist. Die Tiere haben keinerlei Einschränkungen”, sagt er.

Und offenbar kommen die beiden Menschenaffen auch psychisch gut mit dem schlimmen Erlebnis zurecht: “Vom Verhalten ist es auch normal. Die Tiere verhalten sich so, wie ich sie vom letzten Jahr auch noch kenne. Das hat sich alles wieder normalisiert”, sagt Schmidt dem Sender. “Ich kann jetzt natürlich nicht in die Tiere reinschauen, aber so wie wir das beurteilen können, geht es den beiden hervorragend.” Aufnahmen zeigen, wie die beiden sich gegenseitig kraulen und entlausen.

Brand durch Himmelslaternen ausgelöst

In der Silvesternacht war es in dem Zoo durch Himmelslaternen zu einem schlimmen Brand gekommen. Die beiden Schimpansen Bally und Limbo waren die einzigen ihrer Art, die das Feuer überlebten. Sie leben zurzeit in einem abgeschirmten Innenbereich.

