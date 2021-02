Nach bevorzugter Impfung: Krankenhausmanager entschuldigen sich

Anzeige

Anzeige

Nach der Kritik an der bevorzugten Impfung von zwei leitenden Managern des Klinikums Region Hannover hat sich Klinik mit einer Entschuldigung an die Mitarbeiter gewandt. In der als Mail verschickten Stellungnahme entschuldigten sich der Ärztliche Direktor der Klinik und die beiden beschuldigten Führungskräfte. Man habe einen Fehler gemacht, hieß es. Und weiter: “Mit dieser Stellungnahme möchten wir uns aufrichtig bei Ihnen allen entschuldigen. Vor allem bei denjenigen, die mit ihrer täglichen Arbeit an den Patientinnen und Patienten bereit sind, in dieser schwierigen Lage auch persönliche Risiken einzugehen.”

Wie die Hannoversche Allgemeine (HAZ) berichtet, ist der jeweilige Ärztliche Direktor für die Zusammenstellung der Liste derjenigen verantwortlich, die in der Klinik bevorzugt gegen Corona geimpft werden sollen. Anders allerdings als vorgesehen, haben die beiden in die Kritik geratenen Manager keinen direkten Patientenkontakt und gehören damit nicht zu der Gruppe mit der höchsten Impfpriorität. Bei den in die Kritik geratenen Führungskräften soll es sich um den kaufmännischen Direktor und die Pflegedirektorin handeln.

Offen ist derzeit, warum die beiden Mitarbeiter die Impfung nicht ablehnten. Über mögliche arbeitsrechtliche Konsequenzen hat das Klinikum bisher noch nicht entschieden.