Nach Beleidigungen: Von Maskenpflicht befreite Frau trägt Attest auf ihrer Kleidung

Abbensen. „Ich muss keine Maske tragen“ – diese fünf Wörter stehen gut lesbar auf dem Käppi von Silke Meyer. Was auf den ersten Blick kurios und womöglich auch belustigend wirken mag, hat einen ernsten Hintergrund: Denn die Frau aus Abbensen in Niedersachsen ist aus gesundheitlichen Gründen von der Maskenpflicht befreit. Weil sie jedoch zuletzt immer wieder negative Erfahrungen machen musste, wenn sie ohne Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit unterwegs war, hat sie nun die sprichwörtliche Flucht nach vorn angetreten.

Nicht nur auf der Kopfbedeckung ist der Schriftzug mit dem deutlichen Hinweis zu sehen. Wie die „Peiner Allgemeine Zeitung“ (PAZ) berichtet, hat Silke Meyer auch am Rückenteil ihrer Jacke einen Button befestigt, auf dem zu lesen ist, dass ihr ein Attest vorliege, das sie vom verpflichtenden Tragen der Maske befreit. Und damit nicht genug: Diese Bescheinigung prangt dann sichtbar auf dem Vorderteil ihres Anoraks, ebenso wie der Hinweis, dass sie es leid sei, ständig beschimpft zu werden, weil sie keine Maske trage, verbunden mit der Bitte, zu überlegen, warum das so ist.

Wenn der Lebensmitteleinkauf zum Spießrutenlauf wird

Der „PAZ“ sagte Meyer, dass sie immer wieder von anderen darauf hingewiesen werde, dass sie keine Maske trage. Grundsätzlich sei das natürlich in Ordnung, doch passiere das häufig überaus unhöflich. „Und das ist auf Dauer schon sehr belastend. Manchmal fühle ich mich beim Einkaufen wie bei einem Spießrutenlauf“, macht die lungenkranke Niedersächsin deutlich.

Der extremste Fall, der ihr bislang widerfahren sei, war, als ein fremder Mann sie quer durch einen Supermarkt angebrüllt habe. Das sei zwar eher die Ausnahme, aber unfreundlich „angepampelt“ werde sie des Öfteren. Dass es für viele Außenstehende verwunderlich sei, dass sie keine Maske trage, und sie angesprochen werde, könne sie verstehen: „Die Frage ist aber immer der Ton, in dem das geschieht.“