Nach Behandlung in Hannoverscher Klinik: Mutmaßlicher Mafiaboss Igor K. wird ausgewiesen

Anzeige

Anzeige

Im Streit um die Behandlung eines mutmaßlichen Clan-Mitglieds an der Medizinischen Hochschule Hannover hat die Stadt beschlossen, den Mann ausweisen zu lassen. Der Schwerverletzte aus Montenegro sei verpflichtet, Deutschland sofort zu verlassen, teilte das niedersächsische Innenministerium am Donnerstag mit.

Am 7. Februar war das mutmaßliche Mafia-Mitglied aus Montenegro eingeflogen, um seine Ende Januar erlittenen Schussverletzungen in der Uni-Klinik Hannover behandeln zu lassen. Das Klinikum in Hannover wurde tagelang sichtbar von der Polizei bewacht.

In Montenegro liefern sich zwei Mafia-Clans seit mehreren Jahren eine blutige Fehde, bei der es sich um Drogengeschäfte dreht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/dpa