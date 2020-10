Nach Autounfall mit drei Toten: Ermittlungsverfahren gegen Fahrerin

Anzeige

Chemnitz. Nach dem Zusammenstoß zweier Autos mit drei Toten im Erzgebirge hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen eine Frau wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Laut Gutachten gab es am Wagen der 30-Jährigen keine technischen Mängel, wie die Staatsanwaltschaft Chemnitz am Dienstag mitteilte.

Bei dem Unfall in Aue-Bad Schlema waren im Juni dieses Jahres drei Frauen im Alter von 30, 32 und 57 Jahren getötet worden. Der Wagen der 30-Jährigen war frontal mit dem Auto zusammengestoßen, in dem sich die Opfer befanden. Sie habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert, teilte die Behörde weiter mit. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Ursache dauerten an.