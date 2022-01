Nach Ausfall wegen Corona: Papst tauft 16 Kinder in Sixtinischer Kapelle

Anzeige

Anzeige

Rom. Papst Franziskus hat in der Sixtinischen Kapelle 16 Babys getauft. Wer sein Kind taufen lasse, verpflichte sich, es in Liebe zu Gott und seinen Nachbarn zu erziehen, sagte der Papst den Eltern. Einer der neun Mädchen und sieben Jungen war bereits Halbwaise. Daher hielt die Mutter den Jungen über das Taufbecken.

Die katholische Kirche feierte am Sonntag das Fest der Taufe Jesu. Seit 1983 taufen die Päpste jedes Jahr am Sonntag nach dem Dreikönigstag die Kinder von Vatikangestellten in der Sixtinischen Kapelle, die wegen der Fresken Michelangelos weltberühmt ist. Im vergangenen Jahr wurde die Tradition wegen der Corona-Pandemie unterbrochen.

Stillen während der Taufe erwünscht

Franziskus sagte die Eltern, sie müssten ihre Kinder während des langen Gottesdienstes nicht zu dick einmummeln. Falls sie Hunger bekämen, habe Gott kein Problem damit, wenn sie in der Kirche gestillt würden. „Sie sind Hauptpersonen“, sagte der 85-Jährige. „Und wenn sie schreien, lasst sie schreien.“ Wenn eines anfange, würden andere wohl einstimmen. „Sie haben den Geist der Gemeinschaft - sagen wir den Geist einer Bande.“