Nach Attentat in Georgia: Millionenspenden für Familien der Opfer

Anzeige

Anzeige

New York. Über eine Spendenplattform hat der Sohn einer der bei den Angriffen in Wellnessunternehmen in der Gegend von Atlanta getöteten Frauen mehrere Millionen Dollar eingenommen. Nach der Tötung seiner Mutter in der vergangenen Woche startete Randy Park eine Seite bei GoFundMe mit einem Aufruf zu Spenden in Höhe von 20.000 Dollar, um die Bestattungskosten abzudecken. Bis Sonntag hatte die Summe bereits knapp drei Millionen Dollar erreicht.

„Wir alle müssen aufstehen für all die unschuldigen Leben“

„Um es direkt zu sagen, ich kann nicht glauben, dass ihr Leute existiert“, schrieb Park an die bis Sonntagnachmittag (Ortszeit) 70.000 Spender. Eine der Personen, die an Park spendete, war Rani Ban. „Es ist wichtig, dass er weiß, dass es noch gute Menschen gibt“, sagte Ban. Auf einer GoFundMe-Seite für ein 69 Jahre altes Opfer der Angriffe gab es an einem einzigen Tag mehr als 125.000 Dollar an Spenden. „Wir alle müssen aufstehen für all die unschuldigen Leben, die Opfer von solch rücksichtslosem Hass werden“, schrieb Mallory Spalding auf der Spendenseite.

Anzeige

Mit den Spenden über solche Seiten soll die Anreise von Familienangehörigen zu den Trauerfeiern bezahlt werden. Die Familie von einem weiblichen Opfer teilte mit, dass das von ihr gesammelte Geld verwendet werde, um die sechs Enkel der getöteten Frau zur Bestattung zu fliegen. Zudem solle damit Geschäftliches und Häusliches des Opfers angegangen werden.

Anzeige

Ein 21-Jähriger wird beschuldigt, vier Frauen in Spas und vier weitere Personen in einem Massagegeschäft getötet zu haben. Sieben der getöteten Menschen waren Frauen, sechs von ihnen hatten asiatische Wurzeln.