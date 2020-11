Nach Attacke auf Polizei in Frankfurt: 17-Jähriger in U-Haft

Anzeige

Anzeige

Frankfurt/Main. Ein 17-Jähriger ist am Wochenende bei Randalen gegen die Polizei in Frankfurt festgenommen worden und nun in Untersuchungshaft. Er sei am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen. Untersuchungshaft bei einem Minderjährigen sei ungewöhnlich, allerdings sei der 17-Jährige bereits polizeibekannt.

Neun Tatverdächtige festgenommen

In der Nacht zu Sonntag waren Beamte in Frankfurt attackiert worden. Laut Polizei hatten sich vor der Hauptwache 500 bis 800 Personen versammelt. Aus der Menge seien Polizisten mit Flaschen und Eiern beworfen worden. Verletzt worden sei aber niemand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Polizei nahm neun Tatverdächtige fest. Darunter auch der polizeibekannte 17-Jährige. Die anderen acht Tatverdächtigen seien inzwischen mangels Haftgründen wieder entlassen.