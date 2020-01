Nach Alkohol-Todesfahrt: Polizeigewerkschaften fordern 0,0-Promille-Grenze

Anzeige

Anzeige

Die Gefahren von Alkohol am Steuer sind hinlänglich bekannt, allein im Jahr 2018 kamen offiziellen Statistiken zufolge in Deutschland 244 Menschen infolge von Alkoholunfällen ums Leben. Der schreckliche Unfall in Südtirol, bei dem ein Autofahrer im Vollrausch sieben junge Deutsche tötete, hat jetzt neue Diskussionen über ein generelles Fahrverbot nach dem Konsum von Alkohol entfacht.

Der stellvertretender Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Michael Mertens (56), sagte der "Bild"-Zeitung: „Trunkenheit am Lenkrad ist ein Killer und nach wie vor eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Grundsätzlich sind wir angesichts des steigenden Verkehrsaufkommens für eine Null-Promille-Grenze, eine Ahndung soll dabei aus technischen Gründen ab 0,2 Promille erfolgen.“ Die 0,0-Promille-Regelung habe sich bei Fahranfängern und Berufskraftfahrern bewährt.

Verkehrsminister Scheuer lehnt 0,0-Promille-Grenze ab

In die selbe Richtung argumentiert der Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt: „Für Fahranfänger gilt in Deutschland ein mehrjähriges komplettes Alkoholverbot beim Fahren. Das sollte es für alle geben, nicht nur für eine bestimmte Zeit, sondern immer.“

Verkehrsminister Andreas Scheuer lehnt einen solchen Vorstoß dagegen ab: "Es macht mich fassungslos, wie jemand mit 1,97 Promille losrasen kann. Aber wer so rücksichtslos und gemeingefährlich handelt, den hält leider auch eine 0,0-Promille Grenze nicht auf“, sagte er der "Bild".

Anzeige

Dass sich die gesellschaftliche Einstellung gegenüber Alkohol am Steuer verändert habe, betonte Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der deutschen Versicherungswirtschaft. Alkohol sei in Deutschland immer weniger Ursache für tödliche Verkehrsunfälle: Starben 1998 noch 1114 Menschen bei alkoholbedingten Verkehrsunfällen, waren es 2018 hierzulande 244. „Es gibt eine veränderte Einstellung der Gesellschaft zum Thema Fahren mit Alkohol“, sagte Brockmann. „Das ist ein ziemlicher Erfolg.“ In Deutschland habe sich die Zusammensetzung der Alkoholtäter jedoch verändert.

Diese Regeln gelten für Alkohol am Steuer

Anzeige

Zurzeit sind in Deutschland höchstens 0,5 Promille Alkohol am Steuer erlaubt. Unter besonderen Umständen, etwa bei einem Unfall oder der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, kann aber bereits ein Wert von 0,3 Promille geahndet werden. Ein generelles Alkoholverbot am Steuer gilt für Fahrer bis 21 Jahre, Fahranfänger sowie Berufsfahrer wie Taxifahrer oder Lkw-Fahrer.

Der 27-jährige Südtiroler hatte am Sonntag im Wintersportort Luttach bei einem Unfall sieben junge Deutsche tödlich verletzt. Die Behörden stellten bei ihm fast zwei Promille Alkohol fest. Er kam erst ins Krankenhaus und sitzt seit Montag in Haft in Bozen, der Landeshauptstadt der norditalienischen Provinz Südtirol.

RND/seb mit dpa

Anzeige