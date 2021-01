Nach Affäre mit Gefangenem: Haft für britische Justizbeamtin

Anzeige

Newport. Wegen einer Affäre mit einem Doppelmörder, der seine Partnerin und das gemeinsame Baby getötet hatte, muss eine britische Justizvollzugsbeamtin für drei Jahre in Haft. Ein Gericht auf der Isle of Wight sprach die 32-Jährige am Donnerstag auch schuldig, weil sie ihrem Liebhaber die Telefonnummer eines Kollegen gegeben hatte. Der Gefangene stellte dem Mann eine Falle und verletzte ihn schwer.

„Vertrauensverlust“

Der Richter kritisierte, die dreifache Mutter habe mit ihren Handlungen zum Vertrauensverlust in das Strafvollzugssystem beigetragen.

„Sie hatten nur ihre eigenen egoistischen Interessen im Blick“, sagte er. Der Gefangene hatte die Morde 2003 im Drogenrausch begangen und war zu zwei Mal lebenslanger Haft verurteilt worden.