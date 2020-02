Anzeige

Schwäbisch Gmünd. Ein seltsamer Schaum war seit Dienstagabend aus der Kanalisation in Bettringen, einer Gemeinde bei Schwäbisch Gmünd in Baden-Württemberg, gedrungen. Er hatte einen Parkplatz und eine Wiese überschwemmt, die umliegenden Bereiche wurden von der Polizei abgesperrt. Da zudem befürchtet wurde, dass offene Gewässer betroffen sein könnten, wurde die Umweltschutzbehörde alarmiert. Am Abend wurde der Schaum von der Feuerwehr abgesaugt.

Die Polizei vermutet Reinigungsarbeiten in einem nahen Industriegebiet als Ursache. In einem Betrieb seien Fässer mit einem flüssigen Reinigungsmittel ausgespült worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Nach seinen Angaben ist dieses pH-neutral und ungefährlich für Menschen oder Tiere.

RND/dpa