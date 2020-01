Mutter wickelt ihren Sohn – und entdeckt eine Botschaft auf seinem Bauch

Anzeige

Was mit dem Wechseln der Windeln ihres Sohnes begann, sollte für eine junge Mutter aus dem US-Bundesstaat Florida in purer Fassungslosigkeit enden. Denn auf dem Bauch ihres Kindes entdeckte Heather Chisum eine Nachricht der Erzieher der Tagespflege, in deren Obhut sie ihre beiden Kinder tagtäglich gibt.

„Mama, ich habe keine Windeln mehr. Bitte lies den täglichen Bericht“ stand in großen mit einem Filzstift geschriebenen Lettern auf dem Bauch. Die junge Mutter macht sich bei Facebook Luft, bittet andere Nutzer um ihren Rat und erklärt den Hintergrund der ungewöhnlichen Nachricht: Die Erzieher legen den Kindern jeden Tag kleine Notizen in ihre Essensboxen. Darauf notieren sie wichtige Infos für die Eltern, wie beispielsweise Angaben darüber, ob Windeln oder Feuchttücher nachgefüllt werden müssen.

Nachricht mit Filzmarker auf Bauch geschrieben

Offenbar hatte die Alleinerziehende eine solche Notiz am Vorabend übersehen – woraufhin sich die Erzieher der Einrichtung berufen fühlten, ihre Nachricht an die Mutter auf drastischere Weise zu kommunizieren.

Für Heather Chisum ist diese Maßnahme ein absolutes Unding, via Facebook schildert sie das Ereignis und bezieht klar Stellung gegen das Verhalten der Erzieher: „Ich sehe doch mehrere von ihnen jeden Tag. Man hätte mir das einfach sagen können“, schreibt sie. Und weiter: „Ich habe versucht, die Schrift abzurubbeln, aber sie will einfach nicht weggehen. Eigentlich wollte ich heute mit meinen Kindern an den Strand gehen – das kann ich jetzt nicht mehr tun.“

Allem Ärger zum Trotz fragt die Mutter ihre Community, ob sie in ihrem Facebook-Post vielleicht überreagiere. Wütend sei sie trotzdem – denn bereits einige Monate zuvor sollen die Erzieher schon einmal eine Nachricht auf dem Bauch ihres Kindes hinterlassen haben.

