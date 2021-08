Mutter wegen des Verdachts auf Missbrauch ihrer Kinder in Haft

Anzeige

Anzeige

Kalletal. Wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs an ihren Kindern ist eine alleinerziehende Mutter (32) in Kalletal im Kreis Lippe in Untersuchungshaft gekommen. Die fünf, acht und elf Jahre alten Kinder seien in Obhut genommen worden, teilten die Ermittler am Dienstag mit.

Die Polizei Bielefeld hatte nach eigenen Angaben durch Auswertungen in einem Verfahren einer anderen Behörde Hinweise auf den Fall in Kalletal bekommen. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Detmold gibt es bei den laufenden Ermittlungen derzeit aber keine Hinweise auf Verbindungen zu den großen Missbrauchsfällen der vergangenen Jahre in Nordrhein-Westfalen. Dazu zählen der Missbrauch auf einem Campingplatz bei Lügde, rund 50 Kilometer entfernt von Kalletal, und die Missbrauchskomplexe Bergisch Gladbach und Münster.

Frau hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert

Bereits am vergangenen Mittwoch sei die Mutter festgenommen und ihre Wohnung durchsucht worden, hieß es. Auch Datenträger-Spürhunde seien eingesetzt worden.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Am Dienstag sollte erneut durchsucht werden - mit Beamten einer Einsatzhundertschaft. Mit einem Ergebnis ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft aber vorerst nicht zu rechnen.

Anzeige

Bislang hat sich die Frau nach Auskunft von Oberstaatsanwalt Ralf Vetter zu den Vorwürfen gegenüber den Ermittlern und dem Untersuchungsrichter nicht geäußert. Kalletal mit rund 13.000 Einwohnern liegt im Nordosten von Nordrhein-Westfalen an der Weser.