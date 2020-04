Mutter von Zwillingen (4) stirbt an Corona - Welle der Hilfsbereitschaft für Waisen

Anzeige

Anzeige

Tel Aviv. Es ist eine herzzerreißende Geschichte: Nach dem Tod einer an Covid-19 erkrankten Israelin haben Bürger innerhalb eines Tages rund eine halbe Million Euro für ihre vierjährigen Zwillinge gespendet. Die Kinder sind Waisen, weil der Vater laut Medienberichten schon kurz nach ihrer Geburt an einem Herzinfarkt gestorben ist. “Wir haben die moralische Pflicht, uns soweit wie möglich um sie zu kümmern”, sagte der Initiator der Spendenaktion und Bürgermeister der Stadt Lod, Jair Revivo, am Mittwoch. Die Familie stammt aus der Stadt mit rund 82.000 Einwohnern, die im Zentrum des Landes liegt.

Revivo hat nach eigenen Angaben die Spendenaktion im Internet ins Leben gerufen, nachdem die 49-jährige Tamar Perez-Levi am Dienstag nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben war. Das Spendenziel von rund 460 000 Euro war bereits innerhalb eines Tages erreicht. Perez-Levis Schwägerin, Jamit Perez, sagte der Deutschen Presse-Agentur: “Ich danke von ganzem Herzen im Namen aller für die Spenden. Das ist nicht selbstverständlich.”

“In schweren Zeiten vereint”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Perez-Levi ist mit 49 Jahren das bisher jüngste Opfer der Coronavirus-Epidemie in Israel. Nach Medienberichten hatte sie eine Vorerkrankung.

Bürgermeister Revivo sagte zu der hohen Spendenbereitschaft: "Das israelische Volk beweist, dass es auch in schweren Zeiten vereint ist. Es ist bewegend, wie stark die Öffentlichkeit bereit ist, die Waisen zu unterstützen, die Vater und Mutter verloren haben." Das Geld wird in eine Stiftung fließen, um sicherzustellen, dass es nur den Zwillingen zugutekommt, wie ein Sprecher der Stadt bestätigte.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist der Erreger Sars-CoV-2 mittlerweile bei 5591 Personen in Israel nachgewiesen worden, 226 sind wieder genesen. 22 Menschen sind den Angaben zufolge nach einer Coronavirus-Infektion gestorben.

RND/dpa