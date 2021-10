Mutter von Snoop Dogg verstorben: Rapper erinnert auf Instagram an Beverly Tate

Anzeige

Los Angeles. Der US-Rapper Snoop Dogg hat auf Instagram an seine Mutter erinnert. „Danke Gott, dass du mir einen Engel als Mutter gabst“, schrieb der 50-Jährige am Sonntag (Ortszeit). „Auf Wiedersehen“. Dazu teilte er ein Foto seiner Mutter Beverly Tate, auf dem sie mit einem eleganten roten Hut und einem Blumenstrauß zu sehen ist. Ein weiteres Bild zeigt den Rapper gemeinsam mit seiner Mutter: Er hat einen Arm um sie gelegt, beide lächeln in die Kamera. „Mama, danke, dass du mich bekommen hast“, schrieb Snoop Dogg dazu.

Für die Familie beten

Ebenfalls am Sonntag hatte Snoop Doggs Vater Vernell Varnado auf seinem Instagram-Account bekanntgegeben, dass Tate verstorben sei. Seine Fans bat er darum, für die Familie zu beten. „Wir brauchen es mehr als je zuvor“, schrieb Varnado.

Snoop Dogg, der bürgerlich Cordozar Calvin Broadus Junior heißt, hatte bereits vor einigen Monaten mitgeteilt, dass seine Mutter im Krankenhaus behandelt werde. Im Juli postete er ein Foto von sich und seinen beiden Brüdern an Tates Krankenhausbett.