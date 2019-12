Mutter von Rebecca zu Weihnachten: “Wir brechen regelmäßig zusammen”

Anzeige

Seit dem 18. Februar diesen Jahres wird die 15-jährige Rebecca aus Berlin vermisst - die Polizei ist den verschiedensten Spuren nachgegangen, doch keine führte zu dem verschwundenen Mädchen. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen mittlerweile davon aus, dass Rebecca tot ist, ihr Schwager - der Mann von Rebeccas älterer Schwester - wird weiterhin für tatverdächtig gehalten, wurde aber nach kurzer Zeit aus der Untersuchungshaft entlassen.

Die Mutter von Rebecca, Brigitte Reusch, zeigt sich zu Weihnachten im Gespräch mit der "Bunten" ratlos - sie scheint zu glauben, dass ihre Tochter noch am Leben sein könnte. "Becci ist in jeder Minute des Tages in unseren Gedanken. Die Ungewissheit ist extrem beklemmend", sagt sie. "Ganz schlimm wird es, wenn wir versuchen, uns auszumalen, was sie durchmachen muss. Das ist ganz schlimm. Da brechen wir regelmäßig komplett zusammen."

Eltern machen keine Therapie

Eine Therapie würden die Eltern trotzdem nicht machen, wie sie der "Bunten" berichten. "Wir reden über alles", sagt Reusch. Ihr Mann Bernd und sie seien seit 38 Jahren ein Paar. Ehe und Familie seien vor dem Verschwinden und auch jetzt intakt. "Wir schaffen das gemeinsam. Sobald einer weint, weinen alle. Das ist am schlimmsten." Allein gelassen fühlt sie sich aber vonseiten der Polizei: Es wäre ihrer Meinung nach von Vorteil, wenn es dort Personen geben würde, die sich um die Eltern vermisster Kinder kümmern würden.

RND/hsc

