Mutter und Kind tot gefunden - Polizei vermutet Verbrechen

Tauberbischofsheim. Eine Mutter und ihr Kind sind in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) tot gefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Nach dem Fund am Mittwochnachmittag habe ein Kriminaltechniker den Ort untersucht. Aktuell warte man auf ein Obduktionsergebnis.

Nähere Angaben zu den Umständen oder zur Identität der Opfer machte die Polizei zunächst nicht. Zunächst hatten die “Fränkischen Nachrichten” berichtet.