Mutter tötet behinderten Sohn und sich selbst

Augsburg. Eine Mutter hat in Augsburg erst ihren zwölfjährigen schwerstbehinderten Sohn und anschließend sich selbst getötet. Die Polizei sprach am Dienstag von einer "Verzweiflungstat" der 57-Jährigen. Pflegekräfte hatten am Vortag die Leichen von Mutter und Sohn in deren gemeinsamer Wohnung gefunden. Nach Ermittlungen der Polizei war es in der Nacht zuvor zu der Tat gekommen. Eine Beteiligung Dritter könne ausgeschlossen werden, hieß es. Motiv für die Tat dürfte die Überforderung der 57-Jährigen mit der Pflegebedürftigkeit ihres Sohnes gewesen sein, teilte die Polizei mit.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

0800 - 111 0 111 (ev.)

0800 - 111 0 222 (rk.)

0800 - 111 0 333 (für Kinder/Jugendliche)

E-Mail: unter www.telefonseelsorge.de

RND/dpa