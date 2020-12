Mutter mit Messer getötet: Mann aus Florida muss 50 Jahre in Haft

Anzeige

Palm Coast. Sie soll gedroht haben, ihn aus dem Haus zu werfen: Ein Mann aus dem US-Staat Florida ist für die Tötung seiner Mutter zu 50 Jahren Haft verurteilt worden. Der 25-Jährige gab zu, seine Mutter nach einem Streit über seinen Lebenswandel mit zahlreichen Messerstichen getötet zu haben.

Polizisten hatte der zum Zeitpunkt der Tat 22-Jährige gesagt, er habe ihr in den Hals, mehrfach in die Brust und schließlich in den Rücken gestochen und anschließend zugeschaut, wie sie verblutete. Der Anlass der Tat war den Angaben zufolge, dass die Mutter den Sohn zur Rede stellte und ihn fragte, warum er sich nicht auf Jobsuche begebe.

Der Mann hatte zunächst einen Notruf abgesetzt und erklärt, ein Einbrecher habe die Frau attackiert. Von dieser Variante rückte er später ab und beschrieb den Ermittlern detailreich seine Tat.