Mutter lässt Kind in überhitztem Auto: Passantin reißt Scheibe raus

Oppenheim. Eine aufmerksame Fußgängerin hat einem Kind in Oppenheim bei Mainz am Dienstag womöglich das Leben gerettet, wie die Polizei in einer Pressemitteilung mitteilte. Auf einem Parkplatz vor einem Drogeriemarkt hört die 42-Jährige Geschrei aus einem Auto. Ein zweijähriger Junge war im überhitzten Wagen eingesperrt, von einem Angehörigen fehlte jede Spur. Nur ein kleiner Spalt des Seitenfensters war geöffnet.

Die Situation wurde brenzlig. Die Stimme des Kindes wurde immer leiser und die Gesichtsfarbe blasser. Die Passantin gab die Suche nach einem Elternteil auf und riss die leicht geöffnete Scheibe mit einem Ruck heraus. Die Helferin befreite das Kind aus der lebensgefährlichen Lage und rief den Rettungsdienst. Der Junge hatte Glück, ein paar Schlücke Wasser reichten aus. Der Rettungsdienst fuhr ohne das Kind zurück in die Klinik.

“Ernsthaftes Kritikgespräch”

Mit der 31-jährigen Mutter, die mittlerweile wieder an ihrem Auto angekommen war, wurde “ein ernsthaftes Kritikgespräch” geführt, heißt es im Polizeibericht. Außerdem wurde das Jugendamt über den Vorfall informiert.