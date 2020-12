Mutter geht feiern und lässt drei kleine Kinder alleine – alle tot

Anzeige

Rio Branco. Eine junge Mutter ist im brasilianischen Rio Branco im Bundesstaat Acre feiern gegangen – doch ihre Kinder überließ sie einfach sich selbst. Die acht Monate alte Vitoria Sofia, der dreijährige Caio und der vierjährige Diogo blieben in der kleinen Holzhütte zurück, damit niemand einbrechen konnte, verschloss die 23 Jahre alte Mutter die Tür besonders gut: Mit einer Kette und einem Vorhängeschloss. Das berichtet das brasilianische Magazin „AC 24 Horas“.

Genau diese Sicherheitsmaßnahmen wurden den Kindern zum Verhängnis. Während Mutter Jociane M. ausgelassen in einer Bar feierte, spielte sich zu Hause ein Drama ab. Ein Kurzschluss in einem Ventilator entfachte offenbar ein Feuer, das sich schnell in der gesamten Hütte ausbreitete.

Nachbarn versuchten das Haus zu löschen – doch das Feuer war zu stark

Die Kinder wurden durch das Feuer offenbar geweckt, denn sie riefen noch um Hilfe. Nachbarn hörten die verzweifelten Schreie, doch aufgrund der Sicherungen am Haus kamen sie nicht hinein, um die Kinder zu retten. Sie versuchten, das Haus mit Wasser zu löschen, doch das Feuer war bereits zu groß. Die Kinder selbst konnten sich nicht befreien und starben in den Flammen. Die Hütte brannte vollständig ab.

Laut „AC 24 Horas“ konnte die Feuerwehr nichts mehr für die Kinder tun, als sie eintraf. Sie hätte nur noch verhindern können, dass das Feuer auf umliegende Gebäude übergreift. Das Baby wurde tot im Bett gefunden, die beiden größeren Brüder hatten sich offenbar vor dem Feuer verstecken wollen, sie wurden unter dem Bett gefunden.

Mutter soll Kinder öfter alleine gelassen haben, um feiern zu gehen

Die 23-jährige Mutter wurde vorübergehend verhaftet, ist inzwischen aber wieder auf freiem Fuß. Ihr droht nun eine Anklage wegen Vernachlässigung ihrer Kinder. Nach Angaben von Nachbarn hatte sie ihre Kinder schon öfter alleine daheim gelassen, sie hatten deshalb Familienmitglieder informiert. Am Morgen des Unglückstages lehnte es die Mutter nach Zeugenaussagen ab, die Kinder zum Großvater zu geben.