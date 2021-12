Mutter bringt an eigenem Geburtstag zum zweiten Mal Zwillingspaar zur Welt

Anzeige

Anzeige

Gelnhausen. Geschichte wiederholt sich im Falle von Nathalie Ott. Die 35-Jährige aus dem südosthessischen Bad Soden-Salmünster brachte am 23. November 2010 ihre Zwillingssöhne Nikita und Fabian zur Welt. Damals war es bereits das schönste Geburtstagsgeschenk für die inzwischen fünffache Mutter.

Als Nathalie Ott in diesem Jahr erneut mit Zwillingen schwanger war, fingen sofort die Rechnereien an. „Unsere Familie machte schon seit Beginn der Schwangerschaft Witze darüber, dass auch die beiden Jungs bestimmt am 23. November geboren werden. Es wurden sogar Wetten abgeschlossen“, lässt sich Ott in einer Pressemitteilung der Main-Kinzig-Kliniken zitieren.

So kam es dann auch: Am 22. November setzten die Wehen ein. Die Zwillinge Adrian und Christian ließen sich noch etwas Zeit, ehe sie pünktlich am 23. November in der Main-Kinzig-Klinik in Gelnhausen das Licht der Welt erblickten.

Die Chefärztin gerät ins Staunen

Anzeige

Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man zwei Zwillingspaare am eigenen Geburtstag zur Welt bringt, hat wohl noch kein Mathematiker errechnet. Wenig verwunderlich ist es aber, dass das ärztliche Personal noch Erinnerungen an Nathalie Ott hatte. Dr. Elke Schulmeyer, Chefärztin der Gelnhäuser Geburtsklinik, sagt: „Natürlich erinnerte ich mich an Frau Ott, die ihre ersten Zwillingen in 2010 und auch ihren dritten Sohn vor vier Jahren bei uns in Gelnhausen entbunden hatte. Doch als sie uns dann vom magischen 23. November erzählte, staunten wir alle nicht schlecht.“

Mutter und Neugeborene sind wohlauf

Anzeige

Die Neugeborenen sind wohlauf und nicht nur die zweifache Zwillingsmutter ist voller Freude: „Und natürlich kann auch ich es kaum erwarten, zu meinen Jungs nach Hause zu kommen. Dann können wir nicht nur Weihnachten, sondern nun auch fünf Geburtstage zusammen feiern.“