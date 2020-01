Mutter betrunken: Baby hat bei Geburt 3,2 Promille im Blut und stirbt

Anzeige

Warschau. In Polen ist eine Hochschwangere mit 3,2 Promille Alkohol im Blut zur Entbindung gekommen, berichtet das polnische Onlineportal "Ptock Eska Info". Demnach sei die Frau (44) bereits Ende Dezember völlig betrunken in einem Krankenhaus in Nowy Dwór Mazowiecki erschienen.

Laut dem Bericht sei es eine Frühgeburt in der 28. Schwangerschaftswoche gewesen. Das Neugeborene habe wie seine Mutter einen Promillewert von 3,2 gehabt und sei zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus in Warschau gebracht worden. Es habe genetische Defekte davongetragen, die offensichtlich mit dem Alkoholkonsum der Mutter zusammenhängen.

Nun starb das Baby dreieinhalb Wochen nach der Geburt, berichten polnische Medien. Der Mutter drohe demnach eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.

RND/kiel