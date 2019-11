Mutter beim Kuchenbacken von Küchenmaschine erwürgt

Anzeige

Anzeige

Saint-Etienne. In Frankreich ist eine Frau beim Kuchenbacken ums Leben gekommen – sie soll von einem Küchengerät stranguliert worden sein, wie die Lokalzeitung „Le Progrès“ berichtet.

Demnach rief der 15-jährige Sohn der Frau am Sonntagvormittag die Feuerwehr, weil seine Mutter in ihrer Wohnung in Saint-Etienne erwürgt wurde. Die Rettungskräfte versuchten, die 58-Jährige wiederzubeleben – ohne Erfolg.

Sohn versucht Mutter zu retten

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Laut „Le Progrès“ bereiteten Mutter und Sohn gerade einen Kuchen zu, als sich der Schal der Frau in einer Küchenmaschine verfing. Die Frau wurde erdrosselt. Der Junge versuchte noch, seine Mutter zu retten: Er zog den Stecker des Geräts und schnitt den Schal mit einer Schere auf. Doch das half der Frau nicht mehr.

Anzeige

RND/mat