Mutmaßlicher Todesschütze aus Hannover will sich der Polizei stellen

Hannover. Seit mehr als 24 Stunden fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Todesschützen aus Hannover. Der Mann soll einen 30-Jährigen am Donnerstagmittag auf offener Straße erschossen haben. Jetzt will sich der Gesuchte offenbar den Behörden stellen. Das kündigte sein Rechtsanwalt Fritz Willig gegenüber der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ) an.

„An einem sicheren Ort“

„Mein Mandant ist derzeit psychisch nicht in der Verfassung, sich der Polizei zu stellen, hat das aber vor“, so der Jurist. Das habe er auch der Strafverfolgungsbehörde so mitgeteilt. Der mutmaßliche Todesschütze halte sich derzeit an einem sicheren Ort auf, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Er habe Angst vor der Familie des Opfers und habe sich bereits lange vor dem Vorfall am Donnerstag von Familienangehörigen bedroht gefühlt, sagte Willig. Er habe deshalb auch bei der Polizei eine entsprechende Anzeige erstattet.

Was zu der Eskalation vom Donnerstag geführt hat, will der Rechtsanwalt Willig derzeit nicht sagen.