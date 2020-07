Mutmaßlicher Serienvergewaltiger aus Brandenburg offenbar identifiziert

AfD-Mitglieder bieten Verfassungsschutz offenbar vermehrt Spitzeldienste an

Mitte Juni hatte der Verfassungsschutz die AfD in Brandenburg unter Beobachtung gestellt. Seither bieten laut einem Bericht immer mehr AfD-Mitglieder den Behörden des Nachrichtendienstes an, Informationen über Rechtsextremisten in der Partei zu liefern. Über die Landesgrenzen hinaus wächst offenbar die Sorge vor einem Abrutschen der AfD an den äußersten rechten Rand.