Mutmaßlicher Highschool-Schütze in Texas nicht prozessfähig

Ein wegen tödlicher Schüsse an einer Highschool angeklagter Jugendlicher in Texas muss sich vorerst nicht vor Gericht verantworten. Drei Experten stuften Dimitrios P. als nicht prozessfähig ein, wie dessen Anwalt Nick Poehl am Montag mitteilte. Dies werde das zuständige Gericht später in der Woche formell bekanntgeben und P. werde für vier bis sechs Monate in eine psychiatrische Klinik geschickt. Der Prozess sollte im Februar beginnen - nun wird das Verfahren verschoben.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft im Bezirk Galveston County war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Anwalt Poehl zufolge werden die Staatsanwälte aber den Expertenerkenntnissen folgen.

Zehn Todesopfer bei Schießerei an High School

Bei einer Schießerei an der Santa Fe High School in Texas wurden im Mai 2018 zehn Menschen erschossen und 13 weitere verletzt. Dem angeklagten Jugendlichen wird Mord vorgeworfen.

RND/AP