Mutmaßliche Geiselnahme in Reisebus: A 9 voll gesperrt

Hilpoltstein. Wegen eines mutmaßlich bewaffneten Passagiers in einem Reisebus hat die bayerische Polizei die Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Greding in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Fahrgäste haben den Bus verlassen und würden von der Polizei betreut, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Einige Personen, vermutlich die Busfahrer, befänden sich derzeit aber noch in dem aus dem Ausland kommenden Reisebus. Vermutlich handelt es sich um eine Geiselnahme.

Eine Verhandlungsgruppe der Polizei sei im Einsatz und würde versuchen, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen. Die Polizei spricht von einer „Bedrohungslage“. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Der Bus steht am Dienstagabend auf dem Standstreifen der A9, wo auch zahlreiche Einsatzkräfte versammelt sind. Welche Waffe der Mann bei sich trägt, ist unklar. Laut Polizei hätten Zeugen diesbezüglich widersprüchliche Angaben gemacht.