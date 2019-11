Mutige Botschaft an alle Mütter: Influencer zeigen Bauch nach Geburten

Anzeige

Anzeige

Die Welt ist längst nicht so perfekt, wie sie in sozialen Medien oft scheint. Immer mehr Netz-Stars setzen sich für mehr Realität auf Instagram ein. So auch die Influencerinnen Nadine Niebrügge und Kimberly Devlin-Mania. Die beiden Mama-Bloggerinnen kämpfen gegen den Schönheitswahn und Perfektionismus im Netz. Mit mutigen Bildern setzen sie ein Zeichen gegen retuschierte Körper, die mit Filtern zu vermeintlichen Idealen manipuliert werden.

Die beiden Mütter haben bei Instagram ein Foto ihrer nackten Bäuche veröffentlicht – vier Wochen nach der Entbindung. „Das sind wir! Unperfekt, zufrieden und glücklich“, schreibt Niebrügge alias aboutdina dazu. Zusammen mit ihrer Freundin Kimberly Devlin-Mania hält sie ihren Bauch in die Kamera, ungefiltert. Die Haut ist erschlafft, ein Schwangerschaftsstreifen zieht sich einmal längs darüber, Dehnungsstreifen sind deutlich zu sehen. Die zweifachen und vierfachen Mütter wollen für mehr Offenheit und Natürlichkeit in sozialen Netzwerken sorgen. „Oftmals ist hier mehr Schein als Sein, ich glaube, die Frauen, die nach einer Geburt wieder perfekt aussehen, kann man mit einer Hand abzählen ...“, schreibt Niebrügge dazu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

„Ich trage die Narben meiner Kinder mit Stolz auf meinem Bauch.“

Devlin-Mania bekomme häufig Komplimente für ihre Figur – dafür dass sie vier Kinder bekommen hat. Doch diesen Anschein verdanke sie „Fettweghosen“. „In Wirklichkeit sieht der Bauch so aus und das ist völlig okay“, schreibt sie auf ihrem Instagram-Account. Mit ihren Followern teilt sie ihre vermeintlichen "Problemzonen". „Mein Bindegewebe ist der Horror, ich hab Dehnungsstreifen, mein Bauch schwabbelt, aber es ist mir egal.“

Auch Nadine Niebrügge meint, es gebe keinen Grund, sich zu verstecken: „Ich trage die Narben meiner Kinder mit Stolz auf meinem Bauch.“ Die Botschaft der beiden Influencerinnen: „Liebt euch so, wie ihr seid, denn so seid ihr perfekt!“

Anzeige

RND/mat