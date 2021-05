Musizierende dürfen nach Corona-Pause zurück in die New Yorker U-Bahn

Anzeige

New York. Nach einer coronabedingten Pause kommt ab Anfang Juni die Musik zurück in die New Yorker U-Bahn. Das Programm „Music Under New York“ werde am 4. Juni wieder aufgenommen, teilten Vertretende der Verkehrsbehörde MTA am Donnerstag mit. Masken-, Hygiene- und Abstandsregeln gälten für Musizierende größtenteils weiter, zudem werde ihnen nahegelegt, sich impfen zu lassen.

Unter Musizierenden gilt die New Yorker U-Bahn, wo offiziell nur mit Auftrittsgenehmigung des „Music Under New York“-Programms gespielt werden darf, als sehr begehrter Konzertort: Die Millionen Menschen, die jährlich mit den New Yorker U-Bahnen und Vorortzügen fahren, sind potenzielle Zuschauer und Zuschauerinnen, Entdecker und Entdeckerinnen und Geldgeber und Geldgeberinnen.

Hunderte Musizierende und Bands bewerben sich jedes Jahr für die begehrten Auftrittsgenehmigungen - und müssen sich dann vor einer Jury beweisen. Die insgesamt rund 350 Bands und Musizierenden im Programm absolvieren pro Jahr rund 7500 Bahn-Auftritte.