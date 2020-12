Mund-Nasen-Schutz falsch getragen: Jugendliche schlagen Mann wegen Belehrung

Anzeige

Langenhagen. Sechs Jugendliche haben einen 26 Jahre alten Mann in Langenhagen (Region Hannover) angegriffen, weil dieser sie auf die falsche Tragweise ihrer Mund-Nasen-Bedeckungen hinwies. Er war in Begleitung einer 26-Jährigen als er in der Stadtbahn auf die Jugendlichen traf und sie ansprach, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Als das spätere Opfer mit seiner Begleitung aus der Bahn stieg, folgten ihnen die Jugendlichen auf den Bahnsteig. Sie kreisten die beiden ein und versetzten dem Mann einen Schlag an den Kopf.

Daraufhin flüchtete die Gruppe. Der Mann wurde leicht verletzt und erstattete Anzeige.