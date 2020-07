Münchner Behörde verbietet Biker-Demo gegen Fahrverbote

Anzeige

München. Eine geplante große Motorrad-Demo am Samstag in München ist vom Kreisverwaltungsreferat wegen Sicherheitsbedenken untersagt worden. Der Veranstalter habe mindestens 8000 Teilnehmer angekündigt, teilte die Behörde am Freitagnachmittag mit.

So viele Motorräder könnten den Verkehr am Mittleren Ring und in anderen Bereichen zum Erliegen bringen. Das sei "angesichts der Vielzahl der damit verbundenen Gefährdungen nicht vertretbar". Die Behörde rechnet dennoch damit, dass sich viele Biker am Samstag auf den Weg dorthin machen könnten.

In Düsseldorf werden 3000 Biker erwartet

Bundesweit sollen am Samstag in mehreren Städten Protestaktionen von Bikern stattfinden, etwa in Schwerin, Wiesbaden, Friedrichshafen und Dresden. In Düsseldorf wollen mehrere Tausend Biker am Samstag gegen ein generelles Fahrverbot für Motorräder an bestimmten Tagen demonstrieren. Etwa 3000 Teilnehmer würden erwartet, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Auch die Münchner Biker und die in den anderen Städten wollen mit dem Demo-Korso gegen eine Initiative des Bundesrats zur Reduzierung von Motorradlärm protestieren. Unter anderem spricht sich die Länderkammer dafür aus, für Motorräder leichte Fahrverbote aus Lärmschutzgründen an Sonn- und Feiertagen zu ermöglichen.

Tuning soll härter bestraft werden

Die Bundesländer hatten sich mit einem Beschluss im Bundesrat Mitte Mai zudem dafür eingesetzt, dass Motorräder weniger Lärm verursachen. Auch Tuning, das sich erheblich auf die Lautstärke auswirkt, soll laut der Initiative härter bestraft werden.

Die Bundesregierung entscheidet nun, ob sie die Anregung umsetzen will. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sieht den Beschluss kritisch und hatte sich gegen weitere Verbote für Motorradfahrer ausgesprochen.