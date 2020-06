München: Vergiftete Getränke in Supermärkten - offenbar noch mehr Taten

Polizei machtlos: Tausende Menschen drängen sich trotz Corona am Isarstrand

In München strömen am Wochenende Hunderte Menschen an die Isar. Die wenigsten halten sich jedoch an den Corona-Mindestabstand von anderthalb Metern. Auch die Polizei ist machtlos: Lautsprecherdurchsagen der Beamten werden mit hämischem Applaus quittiert.