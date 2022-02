Schwerer S-Bahn-Unfall bei München: Signal für einen Zugführer zeigte rot

Anzeige

Nach dem tödlichen S-Bahnunglück in Schäftlarn bei München haben Polizei und Staatsanwaltschaft über den Ermittlungsstand informiert. „Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zeigte das Signal Richtung Norden Rot“, erklärte der Leitende Polizeidirektor Steffen Küpper bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Zuletzt hatte es bereits Spekulationen über menschliches Versagen als Unfallursache gegeben, nachdem der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag sagte, dass es keine Anzeichen für technisches Versagen gebe.

Dursuchung bei einem Zugführer

„Einer der beiden Zugführer wird von uns als Beschuldigter geführt“, erklärte Anne Leiding, Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I. Er wurde am Mittwoch erstmals vernommen. Bislang möchte er sich noch nicht äußern, ließ er über seinen Anwalt mitteilen. Die Wohnung des Beschuldigten wurde durchsucht.

Beide Lokführer würden sich noch im Krankenhaus befinden, sagte Leiding. Die Fahrdienstleiter seien einer Alkoholkontrolle unterzogen worden. Diese sei negativ ausgefallen.

Als mögliche Straftatbestände nennt die Sprecherin die fahrlässige Tötung eines Menschen und die fahrlässige Körperverletzung zahlreicher Opfer. „Menschliches Versagen ist nicht gleichzusetzen mit vorsätzlichem Handeln. Da gibt es einen großen Unterschied in rechtlicher Hinsicht“, erklärte Leiding. Die rechtliche Würdigung könne aber erst nach weiteren Ermittlungen erfolgen, „wenn wir wissen, was wirklich passiert ist“, führt sie aus.

Die beiden mit 95 Menschen besetzten Bahnen waren am Montagnachmittag im Berufsverkehr auf eingleisiger Strecke frontal zusammengestoßen. Ein 24-jähriger Fahrgast mit afghanischer Staatsangehörigkeit wurde getötet, 25 Menschen wurden verletzt, wie Küpper erklärte. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei dauern an.

Bergung der Züge hat begonnen

Nach dem S-Bahn-Unglück hat die Deutsche Bahn am Donnerstag mit der Bergung der Züge begonnen. Eine Spezialfirma rückte am Morgen mit einem Kran an. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk unterstützen die Aktion. Eine Diesellok brachte einen Gerätezug mit Spezialwerkzeugen. Zur Vorbereitung war bereits am Vortag der Fahrdraht der Oberleitung auf einer Länge von mehreren Hundert Metern abgebaut worden. Wie lange die Arbeiten dauern werden, sei noch offen, sagte ein Bahnsprecher.