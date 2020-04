Motorradfahrer isst Pommes während Fahrt - und baut schweren Unfall

Anzeige

Anzeige

Ein Motorradfahrer hatte die schlechte Idee, während der Fahrt seinen Hunger mit Pommes und Chicken Wings stillen zu wollen. So war er abgelenkt und übersah am Montag ein “Vorfahrt gewähren”-Schild im Nürnberger Westen, es kam zum Zusammenstoß mit einem Auto, wie die Polizei mitteilt.

Chicken Wings auf der Straße

Danach lagen Pommes und Chicken Wings auf der Straße verteilt. Der Fahrer musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, da er schwer am Fuß verletzt war. Die Polizei appelliert nun auf Facebook an die Verkehrsteilnehmer: “Auch wenn der Hunger noch so groß ist, fahrt vorsichtig!”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Anzeige

RND/am/dpa